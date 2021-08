"Das müssen wir verändern": 96-Coach Zimmermann kämpft gegen Selbstüberschätzung

Zwei Aufsteiger aus der 3. Liga zeigen, wie die 2. Bundesliga funktioniert. Laufbereitschaft, Konzentration und Zielstrebigkeit. All dies demonstrierten Rostock (3:0) und Dresden (2:0) gegen Hannover. 96 ist aktuell eine kleine Nummer mit einem Punkt. Die Kritik des Trainers und Managers ist deutlich. „Ich habe keine Panik nach drei Spieltagen“, sagt 96-Trainer Jan Zimmermann, „aber ich habe halt keine Geduld, wenn ich solche Spiele von draußen sehe. Ich will nicht noch zwei oder drei Spiele so sehen.“ Alles muss besser werden, möglichst am Freitag gegen Heidenheim.

Standards: Eckbälle und Freistöße haben nichts mit Laufbereitschaft zu tun. Aber wer wie 96 Eckstöße schlampig verzieht, kann bei ruhenden Bällen nichts reißen. Zimmermann hatte mit der Mannschaft Standards eingeübt vor dem Dresden-Spiel. „Offensiv hatte ich vorher ein gutes Gefühl“, sagte er am Montag. „Aber von unseren sechs Ecken kam keine dahin, wo sie hinsollte. Da geht es um Ernsthaftigkeit und Konzentration.“ Standardschütze Florent Muslija nahm die Chancen wohl nicht ernst genug. Bei Muslija ist Zimmermann offenbar mit seiner Geduld am Ende.