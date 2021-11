"Mittel noch nicht gefunden": 96-Coach Zimmermann muss sich jetzt beweisen

Für Jan Zimmermann heißt das – er muss nun beweisen, dass er ein guter Trainer im Profifußball sein kann. Die Zweifel daran sind in den vergangenen Wochen gewachsen. Zum Trainersein gehören nämlich nicht nur gute Analysen im Nachhinein. Es ist vielmehr die Aufgabe, die Fehler abzustellen.

Ohne Krisen geht’s nicht, wer wüsste das besser als die Leute bei Hannover 96. Der Lieblingsspruch von Profichef Martin Kind lautet dazu – der Charakter und die Klasse zeigen sich nicht bei Sonnenschein, sondern wenn es regnet. Und da tropft es gerade so richtig durchs Dach. „Die Entwicklung ist kritisch“, sagt Kind.

Spieltage 16 bis 21 terminiert: 96 empfängt den HSV an einem Sonntagmittag

Aber noch herrscht das Prinzip Hoffnung, das bei Zimmermann vor allem darauf beruht, dass die Bälle mal ins Tor fliegen. Er zählt die Chancen auf, die 96 in den diversen Partien hatten – und folgert: Wenn wir die genutzt hätten...

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

In den letzten fünf Ligaspielen gab’s keinen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Dazwischen blitzte das 3:0 ge­gen Düsseldorf im DFB-Pokal auf. Das Schöne am Fußball sei, dass man es auslegen könne, wie man wolle, meint Zimmerman und legt los: „Ich nehme es positiv und sage, von den letzten fünf Halbzeiten wa­ren vier gut.“ Die letzte allerdings, die zweite gegen Aue, war eine Katastrophe. 96 soll nun bei der DFL den Antrag gestellt haben, Punkte ausschließlich nach guten Halbzeiten zu verteilen und die 45-Minuten-Tabelle einzuführen.

Nimmt man Zimmermanns Aussagen auf der Pressekonferenz, dann klingt es, als wolle er die Brisanz der Lage herunterspielen. Fast alle Mannschaften schafften es nicht, Kontinuität reinzubekommen, sagt er, „wir schaffen es noch ein bisschen weniger“. Auch auf Schalke herrsche ja nach zwei Niederlagen Un­ru­he. „Positiv und bei sich bleiben“ will Zimmermann und dafür sorgen, „Kontinuität und eine klare Linie reinzubekommen“.

Der 42-Jährige weiß je­doch schon, „es ist meine Verantwortung, die Jungs in gute Verfassung zu bringen“. Jetzt gelte es „kleine Schritte“ zu machen und Ergebnisse zu holen. Schon am Samstag in Düsseldorf wünscht sich Kind, „dass wir gewinnen, um Ruhe zu bekommen“.