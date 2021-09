Aus für einen Freund: 96 und Zimmermann geben letzten Anstoß für Ole Werner

„Wir sind total froh, dass wir drei Punkte holen konnten“, sagte er. Aber seiner Miene war keine Freude zu entnehmen: „Kiel hat ge­zeigt, dass sie Fußball spielen können, wir hatten ein paar Probleme.“ Zimmermann versuchte offenbar, so respektvoll wie möglich mit dem Kieler Trainer Ole Werner umzugehen. Das Lob für seine „Handschrift“ lehnte er mit dem bemerkenswerten Hinweis ab „Es war auch meine Handschrift, dass wir in Darmstadt mit 4:0 verloren haben“.

Irgendwann war es Jan Zimmermann zu viel. Der Trainer von Hannover 96 hatte soeben in Kiel den zweiten Sieg in Serie gefeiert, ein ungefährdetes 3:0 in Überzahl. Das Siegergeschenk nahm Zimmermann aber nicht an. Der Privatsender Sky hatte für den Gewinner der Partie eine bunte Tüte Weingummis ausgelobt. Hintergrund war die Freundschaft zwischen Zimmermann und Ole Werner, beide jeweils Liebhaber der Nascherei. Aber das süße Gefühl des Siegers schmeckte Zimmermann nicht. Er hielt sich bei der Pressekonferenz auffällig zurück.

An den Fakten änderte Zimmermanns Auftritt nichts. 96 hatte dem Kieler Trainer mit dem 3:0 den letzten Anstoß gegeben. Werner wollte noch am Spieltag am Samstag aus eigenem An­trieb die Segel streichen. Kiels Manager Uwe Stöver hatte „in den vergangenen zwei Tagen dennoch in persönlichen Gesprächen versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Leider konnten wir ihn nicht umstimmen.“

Das Trainer-Domino in der 2. Liga war damit um einen wertvollen Stein är­mer geworden. Aues mächtiger Boss Helge Leonhardt hatte den ersten Dominostein umgestoßen: Aliaksei Shpileuski durfte nach dem 1:4 gegen Paderborn nicht einmal die Pressekonferenz abhalten. Am Dienstag trennte sich der nächste 96-Gegner Sandhausen von Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits.

Werner setzt einen Trend fort

Werner erklärte mit fester Stimme die Gründe für das 0:3. Sein Entschluss wird festgestanden haben, nach 15 Jahren bei Holstein aufzuhören. Nachfolger werden bereits gehandelt: Florian Kohfeldt und Markus Kau­czins­ki sollen Kandidaten sein.

Werner setzt einen Trend im Profifußball fort. Viele Trainer entschieden jüngst selbst, wie ihr Weg weitergehen sollte. Bei Julian Nagelsmann war dies so, bei Steffen Baumgart und Marco Rose. Und 96 erlaubte Kenan Kocak nach dem 2:4 in Sandhausen, sich zum Saisonende in beiderseitigem Einvernehmen zu trennen.