96-Coach Zimmermann bei Maina geduldig: "Messlatte liegt nicht so hoch"

Er ist im Kader von Hannover 96 zweifelsohne einer der Spieler mit dem größten Potenzial. Und obwohl Linton Maina nun (endlich mal) eine ganze Weile schon verletzungsfrei ist und bis auf einige Erkältungstage fast die gesamte Vorbereitung mitmachen konnte, musste er beim Auftakt in Bremen mit der Jokerrolle vorliebnehmen. Erst in der 67. Minute kam der 22-jährige Flügelstürmer für Florent Muslija ins Spiel.

Anzeige

Seine Konkurrenten auf den Außen - Neuzugang Sebastian Stolze und Muslija - machten ihre Sache an der Weser beileibe nicht schlecht, doch auch Maina hatte einige gute Szene in seiner Zeit auf dem Platz. Und: "Er ist ein guter Typ, toller Spieler und mit Sicherheit immer eine Überlegung für die Startelf", sagt Trainer Jan Zimmermann vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock.