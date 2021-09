"Haben Super-Optionen": 96-Coach Zimmermann freut sich über neue Kaderbreite

Zuletzt beim 3:0 in Kiel standen mit Julian Börner, Luka Krajnc, Jannik Dehm, Gaël Ondoua, Maximilian Beier und Lukas Hinterseer gleich ein halbes Dutzend Spieler in der Startelf, die zum Start der Vorbereitung noch nicht zum Kader von Hannover 96 gehörten. Die Startelf - sie war im Vergleich zum Auftakt in Bremen kaum wiederzuerkennen.

Anzeige

Die Tiefe des Kaders ist zweifelsohne eine der neuen Stärkender Roten. Gegen St. Pauli (1:0) und eben zuletzt in Kiel "hat man gesehen, dass wir Super-Optionen haben, wenn was passiert oder nicht so gut läuft. Da haben wir eine Super-Gruppe beisammen, können auf viel re­agie­ren", sagt Trainer Jan Zimmermann vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Kellerkind Sandhausen.