Potenzial ungenutzt: Wann findet der 96-Coach die richtige Position für Ernst?

Nur in Regensburg fiel er kurzfristig mit einer Magen-Darm-Geschichte aus. In Düsseldorf krachte er allerdings heftig mit Andre Hoffmann zusammen. Der Ex-96er kam ins Krankenhaus, aber auch mit Prellungen erfreulicherweise relativ glimpflich davon.

Er spielt eigentlich immer, wenn er nicht verletzt ist – und nichts anderes hatte man nach seiner Verpflichtung erwarten dürfen. Als einen „wichtigen Baustein unserer Mannschaft fürs nächste Jahr“, stellte ihn der damalige Sportdirektor Gerhard Zuber vor. Trotz des Aufstiegs mit Greuther Fürth in die Bundesliga kehrte Sebastian Ernst zu Hannover 96 zurück. Dem Klub, „bei dem ich die meiste Zeit meines Lebens gespielt habe“.

Ernst hatte es dabei auch in Nacken und Rücken erwischt, aber er hielt 70 Minuten durch. In der vergangenen Woche pausierte er beim Training, am Dienstag mischte er wieder voll mit. Jetzt stellt sich die Frage – findet der 96-Trainer für den 26-Jährigen auch die richtige Position?

Ihm ergeht es ähnlich wie dem zu Union Berlin gewechselten Genki Haraguchi. Der Japaner wurde auch oft auf den Positionen herumgeschoben. Defensives und offensives Mittelfeld, mal recht, mal links – Haraguchi wie Ernst können viel, was nicht immer ihr Vorteil ist.

Ernst fremdelt noch auf dem Platz

Gedacht war Ernst als kreatives 96-Zentrum. Er trägt ja auch die Rückennummer 10, die er von Haraguchi übernehmen durfte. Erhofft hat sich 96 auch eine ähnliche Torquote wie beim Japaner, der in der vergangenen Saison neun Tore erzielte.

Doch nicht nur da hapert’s noch bei Ernst. Er fremdelt, hat seinen Platz noch nicht gefunden. Er soll ja die finalen Pässe in die Schnittstellen spielen und auch selbst treffen. Die Fakten aber: Ein Tor beim 3:0 in Kiel und zwei Assists – da ist Luft nach oben.