96-Coach Zimmermann will noch einen Stürmer holen: "Habe Spieler im Blick"

Es wird zu viel quer gespielt: Jan Zimmermann will noch einen Stürmer holen, einen, der "den Ball in die Vorwärtsbewegung bekommt". Der 96-Coach hat "eine Menge Spieler im Blick". Und: Es sei nicht so, dass aus finanziellen Gründen nur ein neuer Sechser oder ein neuer Angreifer kommen könne.