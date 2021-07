96-Trainer Zimmermann: Bei Ennali "nicht zu viel auf seine Schultern lasten"

Es gab wieder diesen Moment, den sich niemand wünscht bei Hannover 96. Das Scheppern nach dem Tritt von Leon Bell war bis in den Oberrang zu hören. Unten lag Linton Maina, klopfte mit der Hand auf den Rasen wie ein Profi, der eine schwere Verletzung befürchtet. Jan Zimmermann musste Maina angeschlagen auswechseln. „Es tut weh“, sagte der 96-Trainer, aber er ging davon aus, dass Maina am Samstag in Bremen spielen könne, ebenso wie der später ausgewechselte Mike Frantz. „Bei beiden war’s ein blödes Foul“ beschwerte sich der Trainer. Offensichtlich folgenlos.

Die Konsequenz des 2:4 gegen Magdeburg dürfte sein, dass Zimmermann sich Gedanken machen muss, wie es in fünf Tagen in Bremen besser werden soll. Betrachtet er aber die Entwicklung des 19 Jahre jungen Lawrence „Lolo“ Ennali, müsste er das Talent sogar für die Startelf bei Werder in Betracht ziehen. Der echte und der „kleine Maina“ als Tempoflügel bei 96 – das könnte eine spannende Geschichte werden.