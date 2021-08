"Ist in dieser Phase so": Zimmermann sieht Werder-Vorfühlen bei Ducksch entspannt

Mittlerweile haben alle, die bei Hannover 96 im sportlichen Bereich etwas zu sagen haben, einen Wechsel von Marvin Ducksch nach Bremen kategorisch ausgeschlossen. Erst Sportdirektor Marcus Mann, dann Boss Martin Kind, zuletzt Jan Zimmermann, der sagte: "Wir werden Duckschi auf keinen Fall abgeben."

Der Trainer der Roten gab sich auch ganz gelassen, was die Unruhe um den Stürmer kurz vor dem Spiel am Samstag in Dresden betrifft. Es könne nicht sein, dass Werder versuche, ein Problem im Sturm zu lösen, und 96 dadurch eines bekommt, hatte Profichef Kind moniert. "Das ist jetzt in dieser Phase so", sagte Zimmermann. "Das wird immer so sein, wenn du gute Spieler hast, dass die auch interessant für andere sind. Das gehört einfach dazu."