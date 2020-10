"Ist doch ein Wahnsinn": 96-Trainer Kenan Kocak ärgert sich über Länderspiele

Trainiert Simon Falette am Mittwoch erstmals bei Hannover 96 mit? Zurück in der Stadt ist er jedenfalls schon. Im Privatwagen fuhr der 28-Jährige von Frankfurt in den Norden und gleich weiter zum Coronatest. Scheibe runter, Abstrich genommen – und jetzt warten Spieler und Verein auf das Ergebnis. „Wenn es negativ ist, dann ist er dabei“, kündigte Trainer Kenan Kocak für die Einheit am Mittwoch an.

Dann hätte auch das Theater um die Länderspiele ein gutes Ende gefunden. Falette war zu zwei Spielen mit Guinea nach Portugal geflogen. Nach dem ersten Spiel (3:2 gegen Kap Verde) war die zweite, für gestern angesetzte Partie gegen Gambia nach Corona-Fällen abgesagt worden. „Die Spieler werden in die Pampa geschickt. Und wofür?“, fragt Kocak. „Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist verantwortungslos. Die Vereine sind jetzt die Leidtragenden.“