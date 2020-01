96-Trainer Kocak bedauert den Sievers-Abgang: "Wird uns fehlen"

Kurzfristig hatte 96 noch keinen Ersatz für den Torwarttrainer Sievers gefunden. „Wir wussten zwar im Vorfeld, dass Gespräche stattgefunden haben“, er­klär­te Trainer Kenan Kocak über die Scotland-Connection der ehemaligen 96-Spieler und Trainer. „Wir wurden dann aber am Wochenende überrascht, dass es so konkret wird.“

Jörg Sievers hat sich nach Schottland verabschiedet, der 96-Pokalheld wird die Trainernummer zwei bei den Hearts of Midlothian – hinter und neben seinem Freund Daniel Stendel. Beim 96-Trainingsstart hieß das am Montag für die drei Torhüter – es war keiner da, der mit ihnen trainierte.

96 legt Sievers keine Steine in den Weg

Sievers hatte schon Anfang Dezember – als Stendel in Schottland unterschrieben hatte – nachgefragt, ob 96 ihn freigeben würde. Am zweiten Weihnachtstag und am 29. De­zember sah er sich die Ligaspiele der Hearts an.

Am vergangenen Samstag schließlich bekam Sievers die 96-Erlaubnis, mit dem schottischen Erstligaletzten zu verhandeln. Am Sonntag flog er nach Edinburgh, in die Heimatstadt des Vereins für die abschließenden Verhandlungen.

„Da sollten wir Mensch bleiben und ihm keine Steine in den Weg legen“, erläuterte Kocak die 96-Position: „Er hat es sich über die vielen Jahre verdient, dass wir seinem ausdrücklichen Wunsch nachkommen.“ Aber gefallen hat es Kocak nicht. Er sei „nicht erfreut“, dass Sievers 96 verlassen hat. „Er wird uns fehlen“, sagte der 39-Jährige, „wir haben alles gebraucht, nur diese Baustelle nicht.“