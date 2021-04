Kocak behält vorerst seinen Job - doch 96 verliert Zeit in der Zukunftsplanung

Die Enttäuschung ließ sich nach dem 3:4 in der Nachspielzeit in Bochum an der Miene des 96-Trainers ablesen. Allerdings hatte Kenan Kocak in dem Ruhrfestspiel zwar die Partie, aber weder sein Gesicht noch seinen Job verloren. Was 96 aktuell tatsächlich verliert, ist Zeit. Und die ist kostbarer als ein verlorenes Pünktchen in Bochum.

Es wird viel gesprochen in der Chefetage, aber nichts mehr geplant. Dabei steht spätestens seit dem 2:3 in Düsseldorf im Februar fest, dass Hannover erneut für die 2. Liga vorarbeiten kann. Sebastian Ernst wurde aus Fürth geholt, alles schien gut. Aktuell sind die Transfergespräche auf Eis gelegt, weil das Vertrauen in Kocak und Manager Gerhard Zuber erloschen ist nach zu vielen Enttäuschungen – acht sieglose Spiele sind es mittlerweile, mit drei Niederlagen in Folge.