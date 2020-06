"Mit Abstand Tabellenführer im Geschenke verteilen": 96-Trainer Kocak moniert vor St. Pauli die Verteidigungsmentalität

Nur drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Darmstadt (2:3) geht es für Trainer Kenan Kocak und sein Team am Mittwochabend mit einem Heimspiel weiter. Gegner um 18.30 Uhr ist St. Pauli, das noch um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpfen muss. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Trainer Kocak über das Personal gesprochen und auch auf den nächsten Gegner St. Pauli Bezug genommen. Der 96-Trainer sprach über ...

... über die Verletzten und die fünf zuletzt suspendierten Spieler Haraguchi geht es besser, aber es wird ein Zeitrennen, ob wir ihn bis zum Spiel hinbekommen oder nicht. Ochsi ist wieder hergestellt, ist wieder einsatzfähig. Und die anderen Spieler sind auch wieder voll im Training dabei.

... über die Ziele Wir sollten es schon als Mannschaft anstreben, dass wir die bestmögliche Platzierung erreichen. In erster Linie natürlich für uns selbst, für unseren Geist, für unser Wohlbefinden, für unsere Mentalität. Das erwarte ich von uns, von der Mannschaft. Und dann dürfen wir eins auch nicht vergessen, es geht auch um das Ranking, um die Einnahmen für den Verein. Insofern können wir, dürfen wir und werden wir auch nicht die letzten Spiele in irgendeiner Art und Weise schleifen oder laufen lassen. Das entspricht nicht meiner Vorstellung, nicht meiner Erwartung an die Mannschaft. Dementsprechend wollen wir schon so auftreten, dass wir das Spiel am Mittwoch für uns entscheiden und dann am Ende schauen, was bei rausgekommen ist.

... über die Gäste Es ist schwer, St. Pauli zu greifen, weil sie in den letzten Spielen in verschiedenen Formationen, in verschiedenen Systemen gespielt haben, mit unterschiedlichem Personal. Es ist jetzt schwierig für uns im Trainerteam genau zu sagen, so erwarten wir sie. Weil sie gefühlt in jedem Spiel anders aufgetreten sind. Das ist eine sehr gute, spielstarke Mannschaft, sie haben gute Jungs und Qualität in ihren Reihen, haben einen sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, wie es funktioniert und insofern wissen wir schon um die Schwere der Aufgabe.

... über Waldemar Anton Es gibt manche Spieler, die können wir aufgrund der Struktur in unserem Kader nicht ersetzen und Waldemar Anton ist so ein Spieler. Das war uns im Vorfeld schon klar und ist uns nach dem Spiel in Darmstadt noch klarer. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns und ein wichtiger Bestandteil, und insofern haben wir wieder gesehen, dass wir ihn nicht so einfach problemlos ersetzen können. Er ist ein, wie gesagt, eminent wichtiger Spieler für uns als Mannschaft und ich bin froh, dass er jetzt wieder mittrainiert hat und er am Mittwoch wieder dabei ist Aber auch nochmal an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch an ihn und seine Frau. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das Kind vielleicht ein paar Tage vorher kommt oder zwei Wochen später kommt, aber war nicht so, ganz ungünstiger Zeitpunkt, aber wichtig ist, dass es der Mutter und dem Kind gut geht und sie als Familie glücklich sind. Es gibt ja auch wichtigere Dinge als Fußball.

... über Spieler, die sich beweisen wollen und müssen Grundsätzlich: Gerry Zuber und ich wir wissen, was wir vorhaben, wie wir es angehen wollen und wie wir es weiter vorantreiben wollen. Wir haben jeden Tag einen engen Austausch miteinander und insofern sind die drei Spiele, oder die zehn Tage nicht ausschlaggebend für das, was wir im Kopf haben, was wir vorhaben. Wie gesagt, wir haben keine Zeit und auch keine Möglichkeit irgendwelche Spiele herzuschenken, herzugeben oder den einen oder anderen mal reinzuwerfen. Wir werden versuchen, für jedes Spiel die bestmögliche Formation auflaufen zu lassen. Mit dem Ziel zu gewinnen und verlieren, das hasse ich, das möchte ich nicht und das kann ich auch nicht.

Die Bilder zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim SV Darmstadt 98: Hannovers Linton Maina (links) sichert sich den Ball vor Fabian Holland. ©

... über Linton Maina Das Hinspiel gegen St. Pauli war für die Zuschauer sicherlich kein Leckerbissen, aber die Mannschaft hat taktisch ein fantastisches Spiel gemacht, das muss man anerkennen. Wir haben verdient gewonnen, Linton hat damals eine super Aktion gehabt. Nach der Restartphase kam er vielleicht nicht ganz so gut rein, auch verletzungsbedingt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, allerdings in der Formation, wie wir gerade spielen, haben die Jungs das gut gemacht. Und wenn die Jungs es gut machen, die auf der Position spielen, habe ich als Trainer wenig Argumente für einen Wechsel. Das ist in jedem Unternehmen so. Wenn Leute funktionieren, dann verändert man ungern etwas. Wir wissen, was wir an ihm haben, wir wissen ihn zu schätzen und er wird mit Sicherheit noch ein ganz wichtiger Spieler für uns.

... über die Anfälligkeit bei Standards Die Ecken sind das Eine, aber ich beschäftige mich auch mit der Entstehung, und da müssen wir schon den Hebel anzusetzen, um unnötige Aktionen zu verhindern. Wir haben das natürlich intern analysiert, trainieren das auch, haben in Darmstadt zu dem Zeitpunkt unsere kopfballstärksten Spieler auf der Matte gehabt und wir kriegen trotzdem den Gegentreffer. Die Verteidigungsmentalität ist nicht gerade auf einem hohen Level, auf dem wir uns dieses Jahr bewegen. Das müssen wir nach der Runde, nach dem letzten Spiel knallhart auf den Tisch legen und analysieren, egal wie die letzten drei Spiele ausgehen. Die kassierten Gegentreffer und vor allem die Art und Weise, das ist keine gute Basis. Ich denke, wir sind Tabellenführer, mit Abstand, was Geschenke verteilen anbelangt und das sollten wir im Profifußball, im bezahlten Fußball schleunigst abstellen. Wir lassen ja nicht viele Chancen zu, nur die Bälle, die kommen, die sind halt drin. Und insofern müssen wir uns einfach nochmal über die Verteidigungsmentalität Gedanken machen. Die Defensive ist das A und O, um in eine erfolgreiche Zukunft gehen zu können.

... über Arminia Bielefeld Wer nach so vielen Spieltagen vorne steht, bei der Konkurrenz, und das konstant über das ganze Jahr hinweg durchzieht dem gebührt natürlich großer Respekt. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, das haben sie sich natürlich verdient, die Tabelle lügt nicht und insofern kann man allen nur zu einer grandiosen Leistung gratulieren.

... über Marvin Bakalorz Wir haben aufgrund der englischen Woche kein richtiges Training gehabt. So hatten wir wieder keine Gelegenheit, um in intensive Zweikämpfe reinzuschnuppern. Ich muss mit Baka sprechen und eine gemeinsame Entscheidung treffen, was angebracht und sinnvoll ist.

Genki Haraguchi: Stationen seiner Karriere in Bildern Genki Haraguchi startete seine Karriere bei den Urawa Red Diamonds, wo er 2008 aus der Jugend zu den Profis aufstieg. Hier ein Bild aus dem Jahr 2010. ©

... über den Weg der Mannschaft Wir müssen, denke ich, der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, wie sie während der Runde, trotz aller Widerstände, trotz allen Geschichten, wo die Jungs immer wieder auf die Fresse bekommen haben, trotz den vielen Verletzungsthemen, wie sie damit zu kämpfen hatte und wie sie da zusammengestanden und nochmal zusammengerückt ist und das Schiff wieder auf Kurs gebracht und das Schlimmste verhindert hat, da gebührt der Mannschaft einen Riesendank und ein Riesenkompliment. Trotzdem: Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dürfen jetzt nicht alles schönreden. Der große Kritikpunkt, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir großzügig sind beim Geschenke verteilen. Das müssen wir schleunigst abstellen und uns für den Aufwand, den wir betreiben, auch belohnen. Das letzte Spiel in Darmstadt war eines von vielen Spielen, die mir auf Anhieb einfallen, bei denen wir einfach Geschenke verteilen, bei dem wir eigentlich die bessere Mannschaft sind. Was die Entwicklung der Mannschaft und der Mentalität angeht, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Jungs haben einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht, diesbezüglich bin ich zufrieden, und jetzt müssen wir endlich aufhören, Geschenke zu verteilen.

... die Formschwäche von Cedric Teuchert Es ist müsig, über einzelne Personalien zu sprechen. Wir im Trainerteam können nur reagieren auf die Aktionen der Spieler und dementsprechend auch versuchen, die bestmögliche Formation aufzustellen. Kontinuität ist ein Qualitätsmerkmal, das müssen wir täglich beweisen, wir alle. Cedric hat natürlich eine enorm hohe Konkurrenz und hat natürlich trotzdem zweimal von Anfang an gespielt. Das Leistungsprinzip gilt für alle, für uns, für ihn, für alle. Dementsprechend waren es nur leistungstechnische Gründe, warum die anderen Spieler vor ihm den Vorzug bekommen haben, weil die Jungs haben das auch einfach gut gemacht.

Hannovers Marvin Ducksch (rechts) schießt das Tor zum 1:2 - links Darmstadts Patrick Herrmann. © Ronald Wittek/epa Pool/dpa

