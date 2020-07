"Okay für neuen Co-Trainer ": 96-Coach Kenan Kocak darf sich Assistenten aussuchen

Der Vertrag von Saric und Barlemann läuft noch ein Jahr. Beide arbeiteten schon unter André Breitenreiter zusammen – Barlemann als Videoanalyst. Nach der Beurlaubung von Mirko Slomka trat das Duo aus dem Schatten der Chefs. Das 0:4 in Heidenheim wurde allerdings ein dunkles Kapitel der 96-Saison, die bis dahin alles andere als rosig verlaufen war.

Die Trainer und ihre Assistenten. Darüber gibt es viele schöne Geschichten. Ein bisschen wie in einer Ehe, einige mit Happy End, andere ohne, aber alle basierend auf Vertrauen. Dieter Hecking und Dirk Bremser, Ottmar Hitzfeld und Michael Henke, Jürgen Klopp und Zeljko Buvac – berühmte und erfolgreiche Paare. Kenan Kocak kam am 14. November 2019 solo zu Hannover 96. Er schaffte es auch mit den zwei loyalen 96-Co-Trainern Asif Saric (55) und Lars Barlemann (30) aus der Krise.

Ein weiterer Co-Trainer soll nun folgen. „Kocak hat das Okay für einen neuen Co-Trainer“, sagt 96-Chef Martin Kind, „die Funktionen werden neu geordnet.“ Wie genau, das steht noch nicht fest. Videoanalyst Tobias Holm ist nach Wolfsburg gewechselt. Barlemannn, der die zweithöchste Trainerlizenz besitzt (A-Lizenz), könnte den Videopart übernehmen und zusätzlich auf dem Platz aushelfen. Technisch und konditionell betrachtet ist Barlemann nämlich beinahe so fit wie die Profis, die er trainiert.

Noch nicht entschieden ist, wer Kocaks Vertrauter wird. Saric soll bleiben. Weitere Kandidaten gibt es, un­ter anderem Kai Peter Schmitz (49/A-Lizenz) aus Darmstadt. Der Co-Trainer der Lilien arbeitete in Gladbach unter Jupp Heynckes, Hans Meyer und Lucien Favre, in Paderborn bei Stefan Effenberg oder in Darmstadt mit Dirk Schuster, Torsten Frings und Dimitrios Grammozis.

Schmitz war Trainer für alles: Videoanalyst, Da­ten­fach­mann, Fitmacher, Ernährungsexperte, rechte Hand und einmal sogar Chef bei einem Darmstädter 2:0 über Dresden. Er hat auch einen guten Draht nach Bremen, wo Werder ebenfalls einen neuen Co-Trainer sucht. Mit Saric arbeitete Schmitz in Paderborn zu­sam­men.