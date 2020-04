"Im Schnitt zehn Stunden im Stadion": Kenan Kocak bereitet Hannover 96 auf Tag X vor

Corona-Krise heißt Schichtarbeit für Berufsfußballer. Für Kenan Kocak bedeutet das: „Ich bin im Schnitt zehn Stunden im Stadion, aber ich mache das gern, ich freue mich immer wieder drauf, denn ich bin gern mit der Mannschaft zusammen.“

"Das ist kein Hexenwerk"

Das heißt, so richtig eng ist er nicht in diesen Zeiten mit den Spielern, zumindest in Metern gemessen. „Wir bei 96 halten uns auf dem Platz sehr gewissenhaft an die Re­geln“, sagt Kocak, „wir sind nicht im Zweikampftraining.“

Das aber macht die Arbeit nicht leichter: „Wir haben das Training so zusammengestellt, dass wir versuchen, ähnliche Belastungsreize in den Kleingruppen zu geben. Da geht’s um Abläufe, Abschlüsse, Koordination und konditionelle Aspekte. Das ist kein Hexenwerk.“