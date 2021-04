"Alle Entscheidungen gemeinsam": 96-Coach Kocak betont nicht-übergeordnete Rolle

Wie geht es weiter bei Hannover 96? Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber wüssten das vermutlich auch zu gern. Mit Boss Martin Kind sind sie am Tag nach dem Heimspiel gegen Regensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) zu einem Planungstreffen verabredet. Zuber soll eine Liste mit möglichen Zugängen vorlegen. Es könnte aber auch ihre eigene Zukunft auf die Tagesordnung kommen – abhängig von dem Ergebnis gegen den SSV Jahn.

Anzeige

Am vergangenen Freitag hat Kocak mit seinem Berater bei Kind schon mal vorgefühlt, wie gefährlich denn die Lage so ist. „Wichtig ist die Partie gegen Regensburg, die zählt für mich“, sagt der Coach darauf angesprochen. Es wird auch für Kind zählen. Verlieren bleibt verboten für den Trainer. Gewinnt 96, wird Kocak auch in Sandhausen am Sonntag auf der Bank sitzen.