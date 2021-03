"Müssen viel aufholen": 96-Coach Kocak dämpft Erwartungen an Moussa Doumbouya

Zweimal ist Moussa Doumbouya bei den 96-Profis zuletzt in einem Ligaspiel eingewechselt worden, beide Male hat der wuchtige Angreifer aus der eigenen Reserve auf sich aufmerksam zu machen gewusst; erst mit der Vorlage in Düsseldorf zum 2:3, dann mit seinem Treffer zum 2:1 gegen Fürth. Wie weit ist der 23-Jährige schon? Ist er womöglich eine Option für die Startelf?

Anzeige

Kenan Kocak nahm dazu auf der Pressekonferenz vor dem Aue-Spiel Stellung, lobte den Guineer für seinen unvermindert hohen Trainingsfleiß, versuchte aber zugleich die Erwartungen zu dämpfen. "Natürlich sehen wir vor allem in taktischen Übungen, in Laufübungen, dass wir noch sehr viel mit ihm aufholen müssen - sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im eigenen Spiel." Im taktischen Bereich gäbe es noch eine Menge zu tun, so der 96-Trainer.