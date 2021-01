"Genau da weitermachen": Extralob von 96-Coach Kenan Kocak für Torjäger Ducksch

Zwei Buden gegen Sandhausen und zwei in Darmstadt - das Jahr 2021 hat für Marvin Ducksch und nicht zuletzt dank ihm auch für Hannover 96 optimal begonnen. Ein paar Tage bzw. Wochen vorher, in 2020, hatte eigentlich nichts darauf hingedeutet. Der Torjäger stand in der Kritik, weil er etliche Großchancen ausgelassen hatte. Zugutegehalten wurde dem 26-Jährigen immerhin, dass er sich diese vielen Gelegenheiten überhaupt erst einmal erarbeitet hatte.

Kenan Kocak hielt an Ducksch fest und fand offensichtlich - wie schon im vergangenen Jahr vor dem Corona-Re-Start - die richtigen Worte. "Jeder Trainer muss seinen eigenen Weg finden, wie er zu seinen Spielern Zugang findet. Wir haben ein gutes, offenes Verhältnis miteinander. Auch in der Phase, in der es nicht so lief, haben wir ihm viel zugesprochen", verriet der Trainer der Roten auf der PK vor dem Heimspiel gegen St. Pauli (Samstag, 13 Uhr).