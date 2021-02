"Sind auf einem guten Weg": 96-Coach Kocak bleibt bei Florent Muslija geduldig

Seinen bislang überzeugendsten Auftritt in dieser Saison hatte Muslija, der im August 2018 vom KSC an die Leine gewechselt ist, im Oktober im Oktober beim 3:0 gegen Düsseldorf, in Nürnberg mit seinem Freistoßtor und einer Vorlage sowie teilweise auch in Karlsruhe empfahl er sich jeweils nach Einwechslung im zweiten Abschnitt zuletzt wieder für einen Platz in der ersten Elf.

Den bekam er nun gegen Osnabrück - und verdrängte damit ausgerechnet Geburtstagskind Sulejmani aus der Startformation. Werbung machen für sich konnte er nicht - wie übrigens auch Patrick Twumasi, der den Platz von Kingsley Schindler auf der anderen Seite des Spielfelds eingenommen hatte. Muslija wurde in der 64. Minute für Schindler ausgewechselt, Twumasi musste 14 Minuten später Sulejmani weichen.