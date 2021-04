Wieder Wunschkandidat? Gerücht um Steffen Baumgart als neuer 96-Trainer

Am Saisonende wird Baumgart den Zweitligarivalen SC Paderborn nach fünf Jahren verlassen. Spekuliert wird mit einem persönlichen Aufstieg in die Bundesliga. Oder doch zu Hannover 96?

Er habe in Paderborn "noch eine Aufgabe zu Ende zu bringen. So bin ich, so wird es laufen." Vor dem Abschluss der Spielzeit werde Baumgart persönlich keine Gespräche mit anderen Klubs führen, kündigte er an.

Baumgart steht in der Branche für einen mutigen, kompromisslosen Angriffsfußball. Aber er gilt vor allem als Fußballlehrer, der formschwache Profis wieder in Form bringt.

Kurzfristig steht Baumgart allerdings nicht zur Verfügung. Sollte Kocak als Trainer freigestellt werden nach dem sportlichen Zusammenbruch in Sandhausen, müsste es eine Interimslösung geben. Topkandidat dafür ist U23-Trainer Christoph Dabrowski.