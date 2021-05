"Ich habe es gewusst": 96-Trainer Kocak gratuliert Darmstadts Dursun zur Torjägerkanone

Es war die unendliche Transfergeschichte des zurückliegenden Jahres: Seit dem Frühjahr 2020 bekundete Hannover 96 offensiv Interesse an Serdar Dursun, seines Zeichens Torjäger beim SV Darmstadt 98. Triebfeder der Transferbemühungen war Trainer Kenan Kocak, der keinen Hehl daraus machte, dass Dursun seine Wunschlösung für den 96-Sturm war.

Kocak verteilte zuletzt mehrere Spitzen

Der scheidende 96-Coach teilte ein Bild des Kicker, das den 29-jährigen Darmstädter mit Torjägerkanone zeigte. Unter anderem garniert mit den Hashtags #glückwunschmeinerseits, #verdient, #stolz, #charakter - und #ichhabeesgewusst. Gut gemeinte Gratulation oder Retourkutsche für 96-Boss Martin Kind? Klar ist: Die Botschaft "Ich habe es gewusst" kann durchaus als Spitze verstanden werden. Immerhin verhallte Kocaks Empfehlung, Dursun zu holen, letztlich ungehört.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kocak sich in den letzten Wochen seiner Amtszeit zu einem mehr oder weniger subtilen Seitenhieb gegenüber 96 hinreißen ließ. So bemängelte er fehlende Qualität bei den 96-Eigengewächsen, just nachdem Kind angekündigt hatte, man wolle verstärkt auf den Nachwuchs setzen. Außerdem kritisierte er den Zeitpunkt der Vorstellung seines Nachfolgers Jan Zimmermann kurz vor dem Spiel gegen Holstein Kiel.