Hexenschuss! Coach Kenan Kocak kann in Würzburg nicht auf der 96-Bank sitzen

"Dieser setzt ihn so außer Gefecht, dass er unsere Mannschaft leider auch nicht ins Stadion begleiten konnte", schreibt 96. Sportdirektor Gerhard Zuber sagte im Sky-Interview: "Die Vorbereitung haben wir ja noch komplett gemeinsam durchgezogen - von daher weiß die Mannschaft, was zu tun ist." Kocak werde die Partie im Hotel verfolgen.

Schon vor Spielbeginn hat es bei Hannover 96 einen Ausfall gegeben - einen außergewöhnlichen wie bedeutenden. Wie der Verein eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie bei den Würzburger Kickers mitteilte, fehlt Kenan Kocak in der Flyeralarm-Arena. Der Trainer der Roten hat am Vormittag beim Kofferpacken einen Hexenschuss erlitten.

Kocak wird in Franken nun von den Co-Trainern Serhat Umar (vor der Saison verpflichtet) und Asif Saric vertreten. Letztgenannter fungierte bei 96 in der vergangenen Saison schon einmal als Interimstrainer - gemeinsam mit Videoanalyst Lars Barlemann. Die Roten gingen damals in Heidenheim mit 0:4 unter, Kocak übernahm in der Folge bei den Roten.