Er soll zu Hannover 96 kommen: Trainer Kenan Kocak kämpft um Darmstadts Serdar Dursun

Er sollte schon in der vergangenen Winterpause zu 96 wechseln. Trainer Kenan Kocak bemühte sich da aber noch vergeblich um Serdar Dursun. Der Stürmer war so etwas wie die Lebensversicherung der Darmstädter und musste bleiben. Mit seinen Toren schoss der 28-Jährige seine Mannschaft auf Platz fünf.

Wie erfolgreich könnte die neue 96-Mannschaft werden, wenn Dursun und Ducksch zusammen spielen und ihre Quote beibehielten? Das ist auf jedem Fall das Ziel, an dem 96-Sportchef Gerhard Zuber und vor allem auch Kocak intensiv arbeiten. „Es gibt aber noch keine Verständigung mit Darmstadt über die Ablöse und auch noch nicht mit dem Spieler“, sagt 96-Chef Martin Kind.

Es ist auch das Dreifache von dem, was Darmstadt vor zwei Jahren an Greuther Fürth für den Angreifer gezahlt hat.

Von 2008 bis 2010 spielt er bei 96

Klappt der Transfer, kehrt Dursun zu seinen Anfängen als Junior zurück. In Hamburg geboren, wechselte er von Concordia zu 96. Von 2008 bis 2010 spielte er zwei Jahre in der U19-Bundesliga (29 Spiele, 9 Tore). Sein damaliger 96-Trainer Hartmut Herold sagte über Dursun: „Serdar kann den Ball halten, ist torgefährlich, er ist auf seine Art unberechenbar.“ Mit ihm 96-Team war damals Marcel Halstenberg, der jetzt für RB Leipzig kickt. Es folgte für Dursun eine Saison in der zweiten 96-Mannschaft in der Regionalliga (27 Spiele, 5 Tore, 6 Assists).

2011 begann dann eine Tour zu vier türkischen Vereinen, bevor er 2016 zurück nach Deutschland und nach Fürth wechselte.