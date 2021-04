Nach Kurzurlaub: Kommt Kenan Kocak überhaupt noch einmal zu 96 zurück?

Nach der 2:4-Niederlage in Sandhausen, die so katastrophal endete nach einer 2:1-Führung in der 63. Minute, sind große Zweifel erlaubt, dass Kenan Kocak in dieser Woche noch mal wiederkommt, um die Mannschaft von Hannover 96 zu trainieren - zumal es längst Gerüchte um mögliche Nachfolger gibt, um Steffen Baumgart ganz besonders.

Kocak, Torwarttrainer Rolf Moßmann und Co-Trainer Serhat Umar waren erst gar nicht mit der Mannschaft im Bus zurückgefahren. Kocak blieb in seiner Heimatregion Mannheim – offenbar ein geplanter Zwei-Tage-Urlaub, unabhängig vom unfassbaren Spielausgang in Sandhausen. Aber das Signal ist verheerend, dokumentiert durch eine Fotoserie der Bild mit Kocaks Dienstwagen bei der Abreise vom Stadion in Sandhausen.