"96 hat mit ihm eine gute Wahl getroffen": Kenan Kocak lobt Nachfolger Zimmermann

Kocaks Nachfolger steht schon bereit, Jan Zimmermann wurde am Montag als neuer Cheftrainer präsentiert. Sieben Stunden vor dem Anpfiff des 96-Nachholspiels, was Trainer Kenan Kocak "vom Timing sehr unglücklich fand" .

Zwei Spiele noch, dann ist das Kapitel Hannover 96 für Kenan Kocak nach eineinhalb Jahren beendet. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an, exakt eine Woche später die Heimpartie gegen den 1. FC Nürnberg.

Groll hegt der scheidende Coach wegen der Entscheidung aber keineswegs, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Pauli-Spiel klarstellte. "Der verein muss sicher nicht mich fragen, wann er Meldungen rausgibt. Das ist nicht mein Aufgabengebiet", meinte er. "Das war keine Kritik, sondern mein persönliches Empfinden in dem Moment, und das habe ich kundgetan."

"Das sind wir den Fans schuldig"

Zunächst will Kocak mit 96 "die Runde sauber zu Ende bringen". Nach nur einem Sieg in den vergangenen zehn Spielen dürfte ein Erfolgserlebnis auf St. Pauli helfen. "Wir wollen uns in der Rückrundentabelle hocharbeiten, weil das können wir so nicht stehen lassen. Das sind wir den Fans schuldig und das sind wir uns selbst schuldig", betonte Coach.

tk