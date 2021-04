Kocak plädiert für Konstanz: "Gehört vielleicht auch mal ein Jahr dazu, wo es nicht so läuft"

Wenn Entscheidungen vertagt werden, von denen aber jeder weiß, dass sie getroffen werden müssen, entsteht eine merkwürdige Zwischenwelt. In der bewegt sich zurzeit 96-Trainer Kenan Kocak, der wie Sportchef Gerhard Zuber erst mal nur für die nächsten vier Wochen weiterarbeiten darf – wenn überhaupt. Sollte das Spiel am Sonntag in Sandhausen (Anpfiff ist um 13.30 Uhr) verloren werden, wäre auch ein sofortiges Aus denkbar.

Der 2:1-Sieg der Sandhausener am Donnerstag gegen den Hamburger SV überraschte jedenfalls den Trainer. „Ich hatte beim Zuschauen nicht das Gefühl, dass Sandhausen zwei Wochen in Quarantäne war, sondern zwei Wochen im Trainingslager“, sagte Kocak.