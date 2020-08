96-Trainer Kenan Kocak quält sich: "Ehrliche Arbeit" auf dem Fahrrad

Vor der 20-minütigen Tour mit dem Mannschaftsbus zum Test nach Bad Waltersdorf hatte Hannover 96 trainingsfrei. Gelegenheit für Trainer Kenan Kocak, seine Ankündigung zumindest für den Mittwochvormittag wahrzumachen. „Ich kann mich auch auf ein Fahrrad setzen und in die Pampa fahren“, sagte Kocak im ersten Ärger über den unbespielbaren Platz in Stegersbach. Am Mittwoch trat Kocak dann tatsächlich in die Pedale – und machte eine Radtour mit Athletik-Trainer Timo Rosenberg, Co-Trainer Serhad Umar und Medienchef Heiko Rehberg.