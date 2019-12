Hannover 96: Kocak stellt Hendrik Weydandt in die Abwehr

Soll Weydandt wirklich nur lernen, wie Abwehrspieler reagieren und fühlen, um das in seiner Rolle als Angreifer ausnutzen zu können? Oder will Kocak nicht doch testen, ob Weydandt als Abwehrspieler eingesetzt werden könnte?

Bei 96 ist eine wichtige Stelle frei – im Abwehrzentrum sind Spieler weggebrochen. „Wir haben nun mal die Situation, dass mit Marcel Franke, Felipe und eventuell Waldemar Anton drei gestandene Innenverteidiger ausfallen und da ein anderer aushelfen muss“, sagt Kenan Kocak. Die Besetzung, die der 96-Trainer am Mittwoch auch mal ausprobierte, überraschte die Trainingskiebitze. Hendrik Weydandt, eigentlich überwiegend auf der anderen Seite des Platzes als Stürmer unterwegs, übte in der Innenverteidigung. Nur ein Experiment – oder doch eine ernsthafte Alternative?

Zweitens ist unklar, ob Anton, falls er fit wird, in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden soll. Da begann Anton auch auf St. Pauli, Kocak wollte dadurch „mehr Aggressivität ins Mittelfeld bekommen“, was auch gelang.

Hinter dem Einsatz von Anton stehen gleich zwei Fragezeichen. Erstens ist unklar, ob er überhaupt eingesetzt werden kann. Am Mittwoch hat der 23-Jährige weiter nicht mit der Mannschaft trainiert, er ist nur gejoggt. „Waldi hat noch leichte Beschwerden“, berichtet Kocak. „Wir hoffen, dass er die am Wochenende nicht mehr hat. Schauen wir mal.“

"Kommt darauf an, wie wir das am Wochenende strukturieren"

Plant Kocak nun auch gegen Aue am Samstag mit Anton im Mittelfeld, müsste die Stelle in der Innenverteidigung neben Elez neu ausgeschrieben werden. Eine Möglichkeit wäre Jannes Horn, der auch mit der Begründung verpflichtet worden ist, dass er in der Innenverteidigung spielen kann. Das wäre nun die Probe, ob der linke Verteidiger tatsächlich dafür taugt. Mit 1,86 Meter ist er aber auch kein Kopfballungeheuer.

Vor allem bei Standards, bei den 96 ohnehin anfällig ist, muss Kocak eine Lösung finden. Der 1,95 Meter lange Weydandt hilft sowieso bei gegnerischen Ecken und Freistößen im eigenen Strafraum aus. Weitere Spieler, die für Lufthoheit sorgen könnten, sind nicht in Sicht. Matthias Ostrzolek etwa, der unter Ex-Trainer Mirko Slomka schon in der Dreier-Abwehrkettte spielte, ist mit seinen 1,78 Metern zu kurz geraten. „Es kommt darauf an, wie wir das am Wochenende strukturieren“, sagt Kocak zu Ostrzolek. „Es freut mich, solche Spieler zu haben, auf die ich mich verlassen kann.“