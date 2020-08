Hannover 96 in Österreich: Kocak sucht Stabilität in der Abwehr und einen neuen Rat

Verloren hat Hannover 96 keines der drei Testspiele. Aber zwei Trainingstage gehen beim Trip ins Trainingslager im Burgenland flöten. Um 17.45 Uhr kamen die Profis am Sonntag am Teamhotel an. Am Sonntag wird die Abreise den Tagesablauf bestimmen. Es bleiben also sechs Tage für die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Und einige Baustellen.

Bei Standardsituationen brennt es

Zum Beispiel die Abwehr: Der Schnitt von zwei Gegentreffern pro Partie ist besorgniserregend. Zwei fing sich 96 gegen den Viertligisten HSC, einen gegen den niederländischen Zweitligisten Kerkrade und drei gegen Drittligist Uerdingen. Bei Standards verteidigt 96 immer noch eher unter Zweitligastandard.

Der Torwarttausch von Ron-Robert Zieler zu Michael Esser braucht auch noch Zeit. Aber Essers Fehler gegen Uerdingen „passiert besser jetzt als in der Runde“, fand Trainer Kenan Kocak. Klar: Er möchte seinen Transfers Esser und Verteidiger Baris Basdas Zeit geben, um sich einzugewöhnen. Hier soll auch ein neuer Innenverteidiger helfen. Nur: Wann kommt der?