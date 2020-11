96-Trainer Kenan Kocak über sein Team: "Die Maschinerie ist noch nicht am Laufen"

Haben Sie denn bei den Transfers alle Spieler bekommen, die Sie haben wollten? Anzeige Natürlich nicht – aber das ist ja ganz normal, dass man Absagen bekommt oder Spieler auch mal nicht in den finanziellen Rahmen passen. Wir haben übrigens trotz Pandemie einen Transferüberschuss erwirtschaftet. Es ist uns im Trainerteam gelungen, Spieler, die vor meiner Zeit vielleicht viele nicht mehr so richtig auf der Rechnung hatten, an die Bundesliga heranzuführen. Dadurch konnten wir bei Transfers mehr Geld einnehmen, als wir ausgegeben haben.

Wenn ich sage, Ihnen fehlt noch Ihr Wunschstürmer Serdar Dursun aus Darmstadt und dazu ein Spieler links in der Raute – sind das die Lücken, die noch geschlossen werden müssen? Für eine Bewertung des Kaders ist es mir noch ein bisschen zu früh. Aber generell spielen bei einer Kaderplanung viele Faktoren eine Rolle, wir mussten zum Beispiel den Etat um mehrere Millionen herunterschrauben. Und wir hatten es wie viele andere Klubs ebenfalls nicht einfach in der Pandemie. Und trotzdem haben wir eine Mannschaft zusammengestellt, an die wir glauben.

Für 96-Chef Martin Kind ist klar, Sie müssen mit der teuren Mannschaft aufsteigen. Er sagt, Sie wollen das auch – aber öffentlich bekennen Sie sich nicht zu dem Ziel? Was denn nun? Es stimmt von allem etwas. Herr Kind hat alles Recht der Welt, das zu sagen. Grundsätzlich muss man aber wissen, dass man nicht automatisch aufsteigt, wenn man vielleicht etwas mehr Geld hat, da muss man sich in der Fußballwelt nur umschauen. Ich muss machen, wovon ich überzeugt bin. Ich habe mich als Trainer von ganz unten hochgearbeitet und war überall erfolgreich. Ich weiß, was eine Mannschaft braucht. Da sollte man sich nur mal unsere Vorbereitung anschauen, die ich so noch nie erlebt habe. Ich habe im Schnitt mit 13, 14 Spielern gearbeitet, wir mussten immer wieder improvisieren. Peu a peu kamen Spieler dazu, darunter Schlüsselspieler. Dann kamen die Länderspielpausen dazu. Man kann die Automatismen, die Abläufe nicht von heute auf morgen verinnerlichen. Die Maschinerie ist noch nicht am Laufen. Aber ich werde nicht nach Ausreden suchen, sondern alles dafür tun, den Verein, die Stadt, die Fans und auch Martin Kind zufriedenzustellen.

Hat sich das Verhältnis zu Zuber verändert? Ist es abgekühlt oder intensiver geworden? Weder noch. Wir hatten von Anfang an ein sehr gutes, vertrauensvolles und offenes Verhältnis, das besteht nach wie vor. Zwischen uns passt kein Blatt. Macht es Ihnen Angst, wenn Kind wie zuletzt zwei Siege gegen Aue und Würzburg fordert, Sie das aber nicht erfüllen können? Das bereitet mir keine Sorgen. Herr Kind kann sich das wünschen, ich habe damit kein Problem. Wir wollten das Spiel gegen Aue ja auch gewinnen, es hat nur ein Ball gefehlt, den wir über die Linie drücken müssen. Nach dem Derbysieg sind Sie quasi befördert worden zum echten Hannoveraner. Wie nehmen Sie am Stadtleben teil? Hannover ist mittlerweile meine zweite Heimat geworden und meine Herzensangelegenheit. Ich bin sehr gern im Zentrum, ich fühle mich sehr wohl hier. Sie haben eine Wohnung in Wettbergen, Ihre Frau und die beiden Kinder leben in Mannheim. Wie bekommen Sie das zusammen? Wenn ich mal Zeit habe, fahre ich nach Mannheim. Wenn Schulferien sind, kommt die Familie her. Das bekommen wir ganz gut in den Griff. Ich will nicht, dass meine Söhne aus ihrem gewohnten Umfeld, von Freunden und deren Familien weggerissen werden. Deshalb haben wir einen Umzug nach Hannover erst für den Sommer geplant.