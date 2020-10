Trotz Seuchenwoche: Arbeitslose Spieler  "Stand jetzt"  kein Thema bei 96

Es ist schon besser gelaufen bei Hannover 96. Seit dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ist der Wurm drin – auf das 3:0 folgte die Trainingswoche der Schmerzen. Jetzt hat es auch Simon Falette und Timo Hü­bers erwischt, die beiden Innenverteidiger konnten am Mittwoch nicht mitüben. Dazu brach Linksverteidiger Niklas Hult das Training ab – damit sind drei Spieler aus der Stammviererkette in der Ab­wehr angeschlagen. Und bei Franck Evina ist alles viel schlimmer.

Aber der Reihe nach. Am Sonntag ging’s los mit Mike Frantz. Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur, so die Diagnose. In diesem Jahr spielt der 34-Jährige nicht mehr für die Roten.