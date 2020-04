"Werden keine Luftschlösser bauen": Auch Kocak verlängert Vertrag bei Hannover 96

96-Profichef Martin Kind bestätigt: "Mir geht es um Vertrauen und Kontinuität für die nächsten Jahre, deshalb haben wir auch beim Cheftrainer mit einem Dreijahresvertrag die Voraussetzungen dafür geschaffen." Kocak habe in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, dass "er eine Mannschaft neu ausrichten, stabilisieren und weiterentwickeln kann. Die Mannschaft hat unter ihm große Fortschritte gemacht und spielt einen attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt."

Tags zuvor hatte bereits Gerhard Zuber seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei den Roten gesetzt , der Österreicher ist vom Sportlichen Leiter zum Sportdirektor befördert und nebenbei der Rechtsstreit mit ihm beigelegt worden. Der Verein setzt damit ein deutliches Zeichen in puncto Kontinuität in der sportlichen Führungsebene.

Chef in Hannover statt Assistent in Köln: Gerhard Zuber ist bei 96 der neue Macher

Kocak hat das Ruder in Hannover nach dem 13. Spieltag der laufenden (und unterbrochenen) Saison übernommen. Zuvor ist er als Trainer beim aktuellen Zweitliga-Rivalen SV Sandhausen sowie in seiner Heimatstadt Mannheim (SV Waldhof, VfR und FC Türkspor) tätig gewesen.

Er habe sich vom ersten Tag an im Klub und in der Stadt sehr wohlgefühlt und gespürt, "welche große Rolle Hannover 96 nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Menschen in der Region spielt". Das sei eine Verantwortung, "die ich mit meinem Trainerteam und dem Staff gerne annehme. Wir werden keine Sprüche klopfen oder Luftschlösser bauen. Was wir aber versprechen: dass wir wirklich alles dafür geben werden, dieser Verantwortung gerecht zu werden."