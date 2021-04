"Geht nicht spurlos an mir vorbei": 96-Trainer Kocak steht in Bochum vor seinem ersten Endspiel

Es menschelt, wenn der Trainer erzählt, „dass mein zehnjähriger Sohn auch etwas liest und mich mit bestimmten Sachen konfrontiert“. Aber der Herr Papa wird ihm vermutlich wie auch den Journalisten erklären, „das ist mein Job“. Den will er auch erfüllen. „Ich lasse mir nichts nachsagen, ich gebe alles für den Verein. Alles andere liegt sowieso nicht in meiner Macht.“

Seit 17 Monaten trainiert Kenan Kocak die Mannschaft von Hannover 96. Mit Hochs und Tiefs, der 40-Jährige nennt es „Wellen“. Bis zur vergangenen Woche lebte Kocak ohne die Sorge, einen Rettungsring zu brauchen. Das hat sich aber nun geändert. Die Partie am Sonntag ( ab 13.30 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker ) in Bochum ist Kocaks erstes Endspiel. „Das ist natürlich etwas Neues für mich“, gibt Kocak zu. „So etwas geht auch nicht spurlos an mir vorbei.“

Unzufriedenheit mit der Personalwahl

Es hatte immer mal wieder ein bisschen Gegrummel über Kocaks Aufstellungen und Auswechslungen gegeben. Es ist ja nicht so, dass 96 einen Jubellauf durch die 2. Liga hinlegt. Auch 96-Chef Martin Kind hätte sich mehr Konstanz in der Personalwahl gewünscht. Noch am Tag vor dem Würzburg-Spiel war Kind aber überzeugt von Kocak und Sportchef Gerhard Zuber: „Wir gehen mit ihnen in die neue Saison.“

Kind hatte sicher geglaubt und vorausgesetzt, dass 96 den Letzten besiegen werde. Die Mannschaft verlor je­doch nach katastrophaler Leistung wie im Hinspiel mit 1:2. Drei Tage später folgte das 1:3 gegen Heidenheim.

Krisentreffen bei 96-Chef Kind

Am Montag, dem Tag da­nach, folgte ein Krisentreffen bei Kind, das Kocak als „gutes und offenes Ge­spräch“ bezeichnet. „Ich bin zufrieden mit dem Inhalt, kann aber die Enttäuschung bei Martin Kind verstehen, wenn der Ertrag nicht da ist, den man sich gewünscht hat.“

Nicht Wunsch, sondern Ziel war der Aufstieg. „Das haben wir gemeinsam abgestimmt“, nimmt Kind sowohl Trainer als auch Sportchef in die Pflicht. Unter der Prämisse sei die Mannschaft zusammengestellt worden. Kocak hat die interne Abmachung allerdings öffentlich nie eingestanden.