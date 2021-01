Neue Außen, alte Defensive? 96-Coach Kenan Kocak hat jetzt die Qual der Wahl

Wer bei 96 in den Rückspiegel schaut, der kann sich schon mal blenden lassen, wenn ein Sieg so hell strahlt wie das 5:2 in Nürnberg. Am Sonntag erst eingefahren, mit Vollgas vom Anpfiff weg. „Auf den Punkt da sein, wenn der Schiri anpfeift, daran wollen wir uns messen lassen“, verspricht der 96-Trainer für die Partie am Mittwoch in Karlsruhe (20.30 Uhr).

Kenan Kocak sagt auch, er wolle „nicht alles schönreden“. Beim letztlich deutlichen Erfolg in Nürnberg gab’s Phasen, in denen 96 „zu viel zugelassen“ habe. Es brauchte einen überragenden Torwart Michael Esser, um selbst nach einer 3:1-Führung nicht doch wieder in Not zu geraten.