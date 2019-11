96-Trainer Kenan Kocak: "Wir können es nur gemeinsam schaffen"

Kenan Kocak über... ...das Traineramt bei Hannover 96: "Ich freu mich natürlich hier sein zu dürfen. Deswegen gebührt mein Dank in erster Linie allen Verantwortlichen, Jan (Schlaudraff, d. Red.), insbesondere Martin Kind, für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die Mannschaft, ich freue mich auf die Herausforderung. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben. Es war heute Morgen ein kurzes Kennenlernen mit der Mannschaft. Die Jungs waren sehr engagiert, sehr fokussiert. Die Mitarbeiter im Trainerstaff waren auch sehr hilfsbereit und engagiert. Insofern habe ich sehr gute erste Eindrücke gewinnen können. Ich hoffe, dass wir auf diesem Level weitermachen können." …den Unterschied zwischen Sandhausen und Hannover: "Schon an der Medienrunde sieht man: Das ist natürlich ein ganz anderes Pflaster als der SV Sandhausen. Das habe ich vorher schon gewusst, ich habe ja auch hier gegen Hannover 96 schon gespielt mit Sandhausen. Hannover 96 ist ein Name im deutschen Fußball. Deshalb wusste ich, was auf mich zukommt, zu welchem Verein ich hin wechsel."

Die Bilder zum ersten Training von Kenan Kocak bei Hannover 96 (15. November 2019): Kenan Kocak macht sich gemeinsam mit Torwart-Trainer Jörg Sievers auf den Weg zu seinem ersten 96-Training. ©

Anzeige

...die Qualität der Mannschaft und was man erreichen kann: "Die Qualität ist zweifellos vorhanden. Allerdings muss ich natürlich erste Eindrücke sammeln. Ich muss mit den Spielern sprechen, reinhören in die Mannschaft, um mir endgültig ein Urteil darüber erlauben zu können." ...Stabilisierung der Mannschaft: "Es wäre ja schlimm, wenn ich keine Idee hätte. In erster Linie geht es darum, die Ich-Situation zu analysieren. Das werden wir in den kommenden Tagen machen. Und zwar nicht nur die Mannschaft, alle Verantwortlichen zusammen. Und dann werden wir uns einen Plan zurechtlegen, wie wir die kommenden Tage und Wochen angehen wollen. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden." …seine Vertragslaufzeit bis Saisonende: "Ich denke, es war von beiden Seiten der Wunsch, dass wir uns näher kennen lernen. Unabhängig davon bin ich sowieso der Meinung, dass es nicht wichtig ist, was auf einem Blatt Papier steht, sondern die Art und Weise, wie wir arbeiten die kommenden Tage und Wochen. Darauf fokussiere ich mich."

...seinen Eindruck vom Team: "Ich hatte schon im Sommer sehr gut Gespräche hier. Insofern war ich natürlich auch allgemein über die zweite Liga informiert - auch über Hannover 96. Ich habe natürlich mir auch die Spiele weitestgehend angeschaut. Wenn nicht vor Ort, dann per Video. Daher bin ich schon über die aktuelle Mannschaft informiert. Wie ich schon im Vorfeld sagte: Ich muss eine Ich-Situation erstellen, warum die Situation momentan so ist, wie es aktuell der Fall ist. Und dann werden wir mit der Mannschaft zusammen Lösungsvorschläge erarbeiten." ...das Trainerteam: "Das Trainerteam von Mirko Slomka bleibt und ich bringe keinen mit." …ein mögliches Testspiel vor Darmstadt: "Die Situation mit der Verpflichtung hat sich sehr kurzfristig ergeben. Insofern hatten wir nicht die Zeit, um uns darüber intensiv auszutauschen. Dann haben wir noch ein paar Nationalspieler, die noch unterwegs sind, und dazu kommen noch angeschlagenen Spieler, bei denen wir noch vorsichtig sein müssen. Insofern denke ich, dass momentan ein Testspiel wenig Sinn macht. Es geht vielmehr darum, dass die Mannschaft mich kennenlernt, dass ich die Mannschaft kennen lerne, das wir unsere Prinzipien haben, von denen wir uns gegenseitig erzählen wollen und dann hoffen, dass wir in der täglichen Trainingsarbeit die Basis legen für eine erfolgreiche Zukunft."

Mehr anzeigen

...Personalentscheidungen: "Wie gesagt: Ich muss mir erst ein Bild machen von allem was die Mannschaft betrifft. Da ist es zu früh, um über einzelne Personen zu spekulieren. Es geht um Hannover 96 – und wir im Trainerteam zusammen werden versuchen, die bestmöglichen Entscheidungen Woche für Woche zu treffen. Dementsprechend kann ich an die Mannschaft nur weitergeben, alles für den Verein zu geben – genau so wie wir das im Trainerstaff auch machen werden -, um Hannover 96 wieder dorthin zu führen, wo es hingehört. Deswegen werden wir mit aller Macht versuchen, tagtäglich unser Bestes rauszuhauen." …über ihn als Trainertyp: "Die Spieler können sich auf einen kommunikativen Trainer freuen. Ich bin ein Trainer, der sehr gern kommuniziert, die Spieler mitnimmt und partizipieren lässt an seinen Ideen und Matchplänen. Nichtsdestotrotz bin ich auch einer, der sehr viel fordert - aber auch fördert. Deswegen denke ich, dass wir gemeinsam alles tun werden, um erfolgreich zu sein. Die Spieler können sich darauf verlassen, dass wir tagtäglich versuchen, sie in ihrer persönlichen Entwicklung – sowohl mental als auch in der physischen, technisch-taktischen Geschichte – weiter zu entwickeln. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber stelle – und das ist der Anspruch, den wir an uns stellen sollten."

Das meinen die Fans zum neuen 96-Trainer Kenan Kocak Fan-Meinung zur Verpflichtung von Kenan Kocak als 96-Trainer. ©

...was den Ausschlag für das heiße Pflaster Hannover gab: "Erst einmal der Verein – ein Traditionsverein. Dann hatte ich noch gute Erinnerungen an die sehr, sehr guten Gespräche im Sommer. Und deswegen hatte ich einfach das Gefühl, dass es passt. Auch die Gespräche zuletzt haben mich sehr optimistisch gestimmt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, diesen Weg mit Hannover 96 zu gehen." ...für welchen Fußball er steht: "Grundsätzlich macht es mir Spaß, wenn die Zuschauer das Stadion verlassen und eine Identifikation mit der Mannschaft spüren. Wenn sie das Stadion verlassen und sagen: ,Das ist unsere Mannschaft, das sind unsere Jungs, unsere Männer! Genau damit können wir uns identifizieren. Zum nächsten Heimspiel kommen wir nochmal vorbei.´ Mir ist es sehr wichtig, dass wir die Zuschauer hier mitnehmen. Ich möchte einen aktiven Fußball sehen, einen frechen,mutigen, leidenschaftlichen und ehrlichen Fußball sehen – das ist mir sehr wichtig. Ich stehe für Werte wie Bescheidenheit, Demut – dass muss da sein. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir sind Hannover 96 – und das sollten bestmnöglich auch die Gegner Woche für Woche spüren.

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga Die Heim- und Auswärtsspiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 im Überblick. ©

…wie lange er für seine Zusage brauchte: "Sekunden waren es nicht (lacht). Die Gespräche fangen hier an, dann spricht man über Details, dann geht es hin und her… Deswegen hat es schon ein paar Tage gedauert." … die Situation als „zweite Wahl“ des Sommers nun eine schwierigere Situation vorzufinden: "Das ist für mich kein Problem, wir leben im Fußball. Da ist es legitim, dass ein Verein sich Gedanken macht und mit mehreren Kandidaten spricht. Insofern kann ich damit leben, dass die Entscheidung im Sommer nicht für mich getroffen worden ist. Das habe ich abgehakt. Ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt. Ich gucke nach vorne – und für mich ist die Jetzt-Zeit wichtig. Deswegen versuche ich jetzt mit der Mannschaft, alles zu tun, um das Beste aus der jetzigen Situation rauszuholen. Ohne mir Gedanken zu machen: Was war im Sommer und was kann passieren. …seine Zeit bei Pep Guardiola und ob noch Kontakt besteht: "Ja, natürlich nicht so häufig, aber ab und an mal. Ich war zweimal bei ihm und es war eine gute Zeit, einem so erfolgreichen Trainer über die Schulter zu schauen und gewisse Sachen mitzunehmen. Nichtsdestotrotz war ich nicht nur bei Pep Guardiola. Da waren noch andere Trainer, Jupp Heynckes, nur um mal ein Beispiel zu nennen, wo ich mir Zeit für genommen habe. Die wusste ich zu nutzen, um meine persönliche Entwicklung voranzutreiben. Da bin ich sehr wissbegierig und versuche mich stetig weiterzuentwickeln. Ich finde, jeder Trainer muss seinen eigenen Weg finden. Deswegen habe ich meine eigenen Ideen, meine eigene Philosophie. Und das versuche ich auch mit der Mannschaft auf dem Platz zu zeigen."

…seine Spielweise: "Grundsätzlich habe ich den Fußball nicht erfunden. Im Fußball geht’s darum, wie wir verteidigen wollen, wenn der Gegner den Ball hat. Und dann geht’s darum, wie wir angreifen wollen, wenn wir den Ball haben. Dazu gehören natürlich ein paar Umschaltmomente, wie wir da reagieren wollen. Da geht es um Prinzipien, und diese Prinzipien will ich mit der Mannschaft auf dem Platz zeigen. Es wird natürlich von der Defensive gesprochen, mit den wenigsten Gegentoren (Mit Sandhausen in 34 Spielen 33 Gegentore in einer Saison, d. Red), aber, wenn man statistisch rein sieht, sehen wir auch, dass wir eine Mannschaft waren, die trotz allem nicht sehr tief gestanden hat. Wir haben trotzdem relativ aktiv, hoch verteidigt. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Es kann auch eine Mannschaft geben, die mehr Gegentore bekommt, und aktiv Fußball spielt. Das sehen wir auch aktuell bei der Creme de la Creme des Weltfußballs. Ich möchte meine Mannschaft mutig, leidenschaftlich, aktiv sehen – und deswegen versuche ich, diese Art von Fußball auch hervorzuheben." …seine Fähigkeiten im Psychologischen Bereich: "Ich denke, jeder Trainer muss auch eine Art Psychologe sein. Letztendlich haben wir es in unserer Branche mit Menschen zu tun – und jeder Mensch tickt anders. Vieles spielt sich im Kopf ab. Deswegen ist der psychologische Aspekt nicht zu unterschätzen. Deswegen werden wir viele Einzel- und Gruppengespräche führen, um auch nach Ursachen zu forschen. Dann denke ich, die Lösungsvorschläge parat zu haben."

Das sind die Trainer von Hannover 96 seit dem Aufstieg 2001 Am 14. November bestätigte Hannover 96 Kenan Kocak als Nachfolger von Mirko Slomka. © imago/

…die Zusammenarbeit mit Jan Schlaudraff: "Ein guter, ein starker Sportdirektor ist immer gut für einen Trainer. Er nimmt die Arbeit von einem Trainer weg, denn meine Arbeit ist es, mit der Mannschaft auf dem Platz zu arbeiten, mich darauf zu konzentrieren. Da denke ich, ist Jan schon eine gute Unterstützung. Alles andere werden sie sehen. Ich bin ein Teamplayer und wir können es nur gemeinsam schaffen. Wir müssen an einem Strang ziehen und deswegen bin ich froh, dass der Jan mit dabei ist und wir gemeinsam in die gleiche Richtung rudern können." ...mögliche Transfers im Winter: "Ich möchte erst die Mannschaft kennelernen und mir eine eigenes Bild machen. Über die Situation haben wir nicht gesprochen."

Jan Schlaudraff über... ...Kenan Kocak: "Wir sind froh das wir jetzt die Personalie des Cheftrainers klären und mit Kenan Kocak einen Trainer verpflichten konnten, der trotz seines jungen Alters schon reichlich Erfahrung in der zweiten Liga mitbringt. Von daher sind wir guter Dinge, uns jetzt an die Arbeit zu machen, um uns zu stabilisieren und endlich auch die Leistung, die wir uns in den letzten Wochen schon erhofft haben, hoffentlich bald auf den Platz zu bringen." ... die Vertragsdauer: "Wir haben gesagt, dass wir jetzt erst einmal alles daran setzen wollen, die Mannschaft zu stabilisieren und das alles andere hintenan steht. Über alles weitere können wir uns dann unterhalten, wenn wir – hoffentlich - wieder in einem anderen Fahrwasser sind. Jetzt geht es erst einmal darum, die Mannschaft zu stabilisieren, Punkte zu holen und alles andere wird dann irgendwann zum Thema aber nicht im Moment."