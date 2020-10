96-Trainer Kocak bastelt an der Defensive - und macht Basdas zum Gewinner

Es gab richtig viel zu sehen beim 1:4. Tore zum Beispiel. Auffällig war außerdem, dass 96 ohne mindestens sieben Stammspieler eher nicht gegen- oder mithalten kann gegen einen Bundesligisten wie Union Berlin. Ohne Timo Hübers, Dominik Kaiser, Genki Haraguchi und Marvin Ducksch fehlte in Berlin die komplette Achse. Verständnis für die klare Niederlage ist also angebracht. Wegen erneuter Fehler der Defensive zeigte der 96-Trainer jedoch wenig Nachsicht. Es passt hinten immer noch nicht bei 96.

In der Deutlichkeit müssen sich fast alle Defensiven aus dem Union-Spiel angesprochen fühlen. Sie fielen in dem Test durch. Einen der Abwehrspieler nahm Kocak deutlich aus der Kritik: „Die Performance von Baris Basdas hat mich besonders gefreut, er hat nahezu fehlerfrei, richtig gut gespielt.“ Damit macht Kocak deutlich, wer sich bei 96 nach dem Test beim Bundesligisten als Gewinner fühlen darf – trotz des 1:4.

Aus den Erkenntnissen der vergangenen Wochen ergibt sich im Abwehrzentrum eine neue Rangliste. Der neue Zweikämpfer Simon Falette gilt grundsätzlich als gesetzt, wird nach zwei Länderspielen mit Guinea aber erst Donnerstag oder Freitag zum Training zurückerwartet. Fraglich, ob die Zeit reicht, Falette bis zum nächsten Zweitligaspiel in Paderborn am 18. Oktober einzugliedern.

Timo Hübers wird sicher spielen. Neben ihm verteidigte bisher Marcel Franke. Das Duo ist eingespielt, aber auch hier gab es Wackler. Durch den Union-Test drängt Basdas in den Vordergrund. Eventuell spielen in Paderborn auch alle drei – mit einer Dreierkette in einem 3-4-3-System.