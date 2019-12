Weil 96-Trainer Kocak nach harter Einheit frei gibt: Linton Maina küsst Physio die Füße

Die Zügel bleiben angezogen: Wie schon am Montag jagte Kenan Kocak die Profis von Hannover 96 in einer intensiven, extralangen Einheit über den Platz. 100 Minuten ließ der 96-Coach trainieren, erneut standen am Ende drei Sprint-Durchgänge auf dem Programm.

Überraschender Sieger des zweiten Lauf-Wettkampfs war ausgerechnet Marc Stendera - der zuletzt wegen Fitnessdefiziten nur von der Bank kam. Der Mittelfeldstratege scheint sich also wieder heranzuarbeiten. Wie schon tags zuvor tat sich außerdem Genki Haraguchi bei den Läufen hervor, der Japaner war immer vorne mit dabei. Und bekam deshalb den Spezialauftrag, Linton Maina und "Maskenmann" Cedric Teuchert zu "ziehen". Das Duo, das aus Verletzungspausen kommt, sollte durch das von Haraguchi vorgegebene Tempo an seine Grenzen stoßen.