96-Trainer Kocak gibt seiner Mannschaft frei - und schiebt Extraschicht mit Bijol

Noch einmal ausruhen vor dem knackigen April-Programm: Kenan Kocak hat den Profis von Hannover 96 am Donnerstag einen Tag frei gegeben. „Das haben sie sich verdient, die Jungs haben sehr gut und intensiv trainiert“, sagte er am Mittwoch. Natürlich auch ein Grund: Es stehen harte Aprilwochen mit sieben Spielen in 21 Tagen an. Kocak dazu: „Ab Sonntag haben wir fast keine freien Tage mehr.“

Er selbst nimmt sich am Gründonnerstag übrigens nicht frei. Stattdessen schiebt der Coach gemeinsam mit Länderspiel-Rückkehrer Jaka Bijol eine Extraschicht. Der 22-jährige slowenische Nationalspieler kam am Mittwochnachmittag wieder in Hannover an nach seinen drei Länderspielen.