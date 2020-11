"Ey Junge, positiv bleiben": 96-Trainer Kocak stützt Marcel Franke nach Hübers erneutem Ausfall

Beim Debakel in Würzburg saß er auf der Bank, Josip Elez spielte als zweiter Innenverteidiger. So ein Personalwechsel kann selbst den stämmigsten Abwehrmann erschüttern, wenn er den Eindruck hat, er werde nicht gebraucht. Nach den Abwehrschwächen in Würzburg braucht 96 ihn aber, am Sonntag gegen Kiel. Stammkraft Timo Hü­bers fällt erneut aus. Trainer Kenan Kocak hofft auf eine schnelle Rückkehr. Von einer schweren Verletzung im Knie wie einem Ödem „weiß ich nichts“, erklärte Kocak: „Fakt ist: Er fehlt uns.“

"Schalter umlegen, positiv bleiben“

Franke startete gestern unsicher ins Abschluss-Trainingsspiel, ein Rückpass führte zum Gegentor. Er fing sich aber wieder. Nach dem Training machte Kocak dem Verteidiger im Einzelgespräch Mut: „Es war mir wichtig, dass Frankie seine Körpersprache zeigt, auch, wenn mal was passiert. Er hat eine brutale Qualität.“ So ein Lob hat man bei 96 über den 27-Jährigen nicht so oft gehört. Kocak gab Franke folgenden Rat: „Ey Junge, wenn mal ein Pass nicht klappt, geht’s weiter, Schalter umlegen, positiv bleiben“, sagte Kocak.