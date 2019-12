96-Trainer Kocak über Innenverteidiger Elez: "Einer der Besten der Liga"

Das Problem in der Innenverteidigung ist kein Neues für 96, doch so eng war es lange nicht. Marcel Franke, Felipe und Timo Hübers sind noch länger verletzt, Waldemar Anton war zuletzt eigentlich als Sechser Gold wert. Von den reinen Innenverteidigern ist nur einer übrig: Josip Elez (25) ist wieder wichtig. Und Trainer Kenan Kocak hält viel auf dem unverwüstlichen Kroaten. „Was die Spieleröffnung anbelangt, ist er vielleicht einer der Besten der Liga. Er spielt fantastische Bälle.“ Trotzdem sieht er einiges Verbesserungspotenzial.

Bringen die Profis von Hannover 96 den dritten Dreier in Folge aus Bochum mit? Dafür muss einiges so gut wie gegen Erzgebirge Aue laufen und manches auch besser. Wir beantworten drei Fragen, die für das Gastspiel im Ruhrpott relevant sind. ©

"Habe ihm klar und deutlich gesagt, was ich von ihm halte und wo ich seine Defizite sehe"

Im Januar 2018 kam Elez, dessen Verpflichtung 96 insgesamt drei Millionen Euro kostete, zunächst per Leihe. Der Kroate rotierte immer wieder mal von der Startelf auf die Bank und zurück. Jetzt ist er wieder gefragt. Einerseits aus Mangel an Alternativen, andererseits hält Kocak was vom Kroaten. „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung“, sagt der Coach. „Ich hatte mit Josip ein Gespräch und habe ihm klar und deutlich gesagt, was ich von ihm halte und wo ich seine Defizite sehe. Das hat er sich zu Herzen genommen und im Training sehr an sich gearbeitet. Aber wir müssen natürlich weiterarbeiten.“