96-Trainer Kocak warnt vor Würzburg: "Nicht von der Tabellensituation blenden lassen"

Beim letzten Aufeinandertreffen von Hannover 96 und den Würzburger Kickers stand Kenan Kocak nicht an der Seitenlinie – ein Hexenschuss machte ihm zu schaffen. "Meinem Rücken geht es wieder gut", sagte der 96-Coach mit einem Schmunzeln bei der Pressekonferenz vor dem Rückspiel, welches am Donnerstag (18.30 Uhr) in der HDI-Arena über die Bühne geht. Doch bei der Erinnerung an die Partie im November 2020 läuft es Kocak heute noch eiskalt den Rücken herunter.

Ohne den Trainer am Spielfeldrand verlor 96 mit 1:2 gegen die Würzburger. "Für mich war das der schlimmste Tag, seit ich bei 96 bin", sagte Kocak nach der Blamage. "Dieses Gefühl, machtlos zu sein, nichts ausrichten zu können, das ist schlimm." Ein solches Gefühl möchte der 96-Coach gewiss nicht noch einmal erleben. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien soll es nun wieder gegen das abgeschlagene Schlusslicht (16 Punkte aus 26 Spielen) der zweiten Liga mit einen Dreier klappen.