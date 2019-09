Mirko Slomka bei Holstein Kiel unter Druck: Auf der Suche nach dem Punch in der Box

Die Lage ist unbefriedigend, die Tabellensituation gruselig. 96 fährt als Viertletzter an die Ostseeküste. Kiel steht punktgleich dahinter auf dem Abstiegsrelegationsplatz, hat das noch schlechtere Torverhältnis. Von Abstiegskampf will Slomka trotzdem wenig wissen. „Es sind noch 84 Punkte zu vergeben, da ist noch viel möglich“, betont der Coach. Damit er selbst weiter die Fäden ziehen darf, muss 96 endlich zulegen. Die Liga läuft erst knapp zwei Monate, der Druck auf Slomka ist aber schon deutlich spürbar.

96 wollte oben mitspielen, hängt stattdessen im Tabellenkeller. Heute (18.30 Uhr) in Kiel geht es darum, nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Und Mirko Slomka kämpft am siebten Spieltag bereits um seinen Job. Ein Erfolg muss her, sonst könnte die zweite 96-Amtszeit ein schnelles Ende finden.

Schon früh nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga hat Ernüchterung die Euphorie in Hannover ersetzt. Fans sind enttäuscht, Profiboss Martin Kind hat noch Geduld und Trainer Mirko Slomka braucht einen Plan. Wie die Lage bei 96 aussieht, welche Optionen und Szenarien existieren, lest Ihr in der SPORTBUZZER-Analyse. ©

Intern sei Klartext nach dem bitteren Heim-0:2 gegen Bielefeld geredet worden. Kritik von Außen will Slomka derweil fernhalten. „Wenn die nur Druck kriegen, ist das schlecht.“ Die Kritik solle sich an ihn richten: „Für mich ist das halt so, das ist normal. Es ist mir wichtig, dass für die Mannschaft Ruhe einkehrt und ich der bin, der sich erklären muss.“

Die traurige Punktebilanz mit fünf Zählern aus sechs Spielen will der Coach nicht schönreden. „Wir sind ein großer Klub mit großen Ansprüchen“, betont Slomka. Er meint: Diese Ansprüche hat 96 bisher nicht erfüllt. Slomka will gegen Kiel Kämpferherz und Willensstärke sehen: „Ich erwarte, dass sich die Mannschaft als kämpferische Einheit präsentiert. Über 90 Minuten.“

💬 #Slomka über ein Gespräch mit der Klubführung in dieser Woche: "Selbstverständlich bin ich in der Pflicht zu sagen: Wie wird es besser. Ich spüre das totale Vertrauen von allen Verantwortlichen." #KSVH96 #H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚

Die Offensive im Fadenkreuz

Slomka glaubt an die Qualität im Team, auch wenn 96 sie nicht auf den Platz bekommt. Der Spielrhythmus habe zahlreichen Spielern und der 96-Einheit gefehlt. „Wir haben Spieler verpflichtet, die nicht so viel gespielt haben“, erläutert Slomka. „Deswegen haben wir am Anfang diese Probleme gehabt. Es geht darum, den Rhythmus zu finden.“ Er habe ein gutes Gefühl, dass sein Team auf dem richtigen Weg sei.

Kiel und 96 suchen den "Punch"

Aber besonders offensiv läuft kaum etwas zusammen, das Team kreiert zu wenig Chancen. Auch in Kiel ist wenig Feuerwerk zu erwarten. Von beiden Teams. Kiel ist mit fünf Törchen die einzige Mannschaft in der 2. Liga, die seltener traf als 96 (6). Slomka hatte die Offensiv-Abteilung nach dem Bielefeld-Spiel deutlich angezählt. Will er seinen 96-K.o. verhindern, müssen die Stürmer endlich treffen. „Wir müssen unsere Leistung optimieren, was Torgefahr und Tore betrifft“, sagt Slomka. „Wir sind alle ein bisschen auf der Suche nach dem Punch in der Box.“ Gegen Kiel wäre es der richtige Zeitpunkt, endlich auch im Sechzehner gefährlich zu werden.