96-Coach Mirko Slomka hat Geburtstag: 52 Bilder seiner Trainerkarriere

Mirko Slomka ist am Donnerstag 52 Jahre alt geworden. In diesen Jahren hat er natürlich viel erlebt. Aufs Sportliche bezogen: Die Trainerkarriere nahm ihren Anfang bei seiner aktuellen Station Hannover 96. Von 1989 bis 1999 trainierte Slomka diverse Jugendmannschaften der Roten. Über die Station TeBe Berlin kehrte er im Jahr 2001 als Co-Trainer von Ralf Rangnick zurück an die Leine. Slomka blieb ihm treu, als Rangnick 2004 zum FC Schalke 04 wechselte, bis er dort schließlich selbst Cheftrainer wurde.

Slomka kehrt immer wieder zurück

Doch ohne Hannover kann Slomka nicht. Oder andersherum?! Von 2010 bis 2013 hatte der gebürtige Hildesheimer als Trainer seine erfolgreichste Zeit bei 96. Er erreichte zweimal die Europa League und fuhr dort furiose Siege ein. Danach war Slomka noch jeweils für kurze Zeit beim HSV und beim Karlsruher SC angestellt. Nun ist er zurück am Maschsee. Seinen 52. Geburtstag hat sich der SPORTBUZZER zum Anlass genommen, im Archiv zu stöbern. Hier seht ihr 52 Bilder der Trainerkarriere von Mirko Slomka mit dem Prädikat "vollumfänglich sehenswert".