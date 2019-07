"Henne allein reicht nicht": 96-Coach Slomka plant Umstellung auf Doppelspitze

Es war nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut – so lässt sich der 96-Auftakt beim 1:2 in Stuttgart zusammenfassen. „Die Mannschaft hat einen guten Eindruck hinterlassen“, lobt 96-Chef Martin Kind. „Sie ist intakt, stabil und charakterstark.“ So viel zum Positiven. „Gewisse Probleme“, so meint Kind zum Negativen, „werden Mirko Slomka und Jan Schlaudraff sicher erkannt haben.“

Trainer Slomka hat es auf jeden Fall geschafft, wieder ein Team zu formen. Da wird untereinander mehr gesprochen, die Spieler schlucken nicht still alle Entscheidungen.