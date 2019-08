Trotz des möglichen Wechsels: Slomka lobt "Profi" Walace - und belohnt ihn

"Ich finde, dass Walace ein außergewöhnlich guter Profi ist"

Mirko Slomka hat keinen Zweifel an der Einstellung des Brasilianers. „Ich habe mit ihm gesprochen“, sagte der 96-Trainer. „Ich finde, dass Walace ein außergewöhnlich guter Profi ist. Das Ge­spräch hatte auch nur eine Antwort: Trainer, ich bin Profi. Und wenn Sie sagen, ich soll das oder das machen, dann bin ich Profi“, so Slomka über das Gespräch mit Walace.

Starke Trainingsleistung wird belohnt

In der vergangenen Woche hatte Slomka den Mittelfeldspieler für das Spiel in Stuttgart nicht in den Kader genommen, weil Walace nach seinen Blessuren nur eine Woche wieder voll im Training war. Für diese Woche bescheinigte der Trainer Walace gute Arbeit. „Er hat in dieser Trainingswoche ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Er hat in den letzten zwei Tagen sehr stark trainiert und war sehr präsent auf dem Platz. Es gibt keinen Grund, nicht daran zu denken, ihn dazuzunehmen. Ich nehme die besten Spieler, die wir zur Verfügung haben, in den Kader“, sagte Slomka.