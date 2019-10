96-Trainer Slomka vor dem Dresden-Spiel über seine Zukunft: "Bin kein Hellseher"

„Wir brauchen einen Sieg in Dresden. Für uns, für den Verein, für unsere Fans“, sagte Mirko Slomka am Freitag. Wen der 96-Trainer in seiner Aufzählung vergessen hatte: sich selbst. Das Spiel bei Dynamo (Samstag, 13 Uhr) ist ein Endspiel für Slomka. Auch wenn er „in einem hervorragenden Austausch mit den Verantwortlichen“ und kein „Hellseher“ ist, dürfte seine zweite 96-Amtszeit bei einer Niederlage in Dresden nach nur neun Spieltagen ein frühes Ende finden.

Der Verein fordert "eine erkennbare Leistungssteigerung"

Der Verein hatte unter der Woche in einem Statement „eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft“ sowie eine „deutliche Antwort“ auf das Katastrophenspiel gegen Nürnberg (0:4) gefordert. Ein Bekenntnis zum Trainer gab es hingegen nicht. Slomka ist mehr als angeschlagen, denn auch wenn er in Dresden gewinnen sollte, wird die Diskussion um seine Position nach der nächsten Niederlage wieder aufkommen. Der Verein hat es – mal wieder – verpasst, deutlich Stellung zu beziehen. Entweder in die eine (klares Bekenntnis zum Trainer) oder andere (sofortige Entlassung) Richtung.