96-Trainer Slomka mit Grönemeyer-Geist: "Zeit, dass sich was dreht"

Das „Sekundenglück“ klingt noch eine Woche nach in der HDI-Arena. Inzwischen erneuerte eine holländische Firma jenen abgerockten Rasen an der Stelle, wo Herbert Grönemeyers Bühne gestanden hatte. Der 96-Trainer Mirko Slomka hört an der Seite des Ex-96-Trainers André Breitenreiter gut zu. „Da gibt’s ein schönes Lied: Es wird Zeit, dass sich was dreht“, erinnert sich Slomka.

Vor 13 Jahren hatte Grönemeyer damit die WM in Deutschland angesungen. Slomka drehte den Text auf die 96-Situation vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (13 Uhr). Hannover steht auf Platz zwölf in der 2. Liga, zwei Unentschieden in den Heimspielen, zuletzt ein 0:3 in Hamburg. Bevor halb Hannover deshalb am Rad dreht, beschwor Slomka den Geist Grönemeyers: „Es wird tatsächlich Zeit, dass sich was dreht auf dem Platz, von der Dominanz, die wir von unserer Mannschaft erwarten.“