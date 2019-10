Zukunftsängste bei 96-Coach Slomka? – "Ich habe keine Sorge. Punkt."

Allerdings gab es die Partie auch erst zweimal, und zwar in der letzten Zweitligasaison von Hannover 96 2016/17. Das Hinspiel in Hannover war 0:0 ausgegangen, das Rückspiel in Sandhausen endete 1:1 – war allerdings dennoch eine Jubelpartie, weil der eine Punkt den sicheren Aufstieg und damit die Rückkehr in die erste Bundesliga bedeutete.