Nach Frei-Absage: Trainersuche bei Hannover 96 geht in die nächste Runde

Es war damit auch ein Fehler, nicht schon mit einem neuen Mann in Heidenheim angetreten zu sein. So unentschlossen 96 in der Trainersuche agiert, so spielte auch die Mannschaft.

Bei 96 geht die Trainersuche in die nächste Runde

Sportchef Jan Schlaudraff kündigte erneut an, man wolle sich „in Ruhe“ mit den Kandidaten beschäftigen. Nach der Absage des ehemaligen Dortmunder Stürmers und jetzigen Basler Jugendtrainers Alex Frei geht die Bewerbersuche jetzt in die nächste Runde. „Es ist wichtiger, dass wir die richtige Entscheidung treffen, als dass wir morgen schon einen hinstellen“, sagte Schlaudraff.