Thioune nun im Trainer-Rennen bei 96: Sagt Baumgart bei Kind ab?

Er ist der Wunschkandidat, aber die Trainersuche scheint kein Wunschkonzert für 96 zu werden. „Der priorisierte Kandidat“, wie 96-Chef Martin Kind den Noch-Paderborner Steffen Baumgart nennt, scheint andere Wege einzuschlagen. Kind hatte sich zuletzt bereits nur noch „neutral“ zu den 96-Chancen auf die Verpflichtung gezeigt. „Es gibt zu viele Interessenten“, weiß Kind. Und: „Er muss auch wollen.“

Die Information, dass es nicht Hannover wird, kursierte am Sonntag bei der Sky-Berichterstattung rund um den spektakulär-wilden 8:3-Sieg von Paderborn in Aue. An diesem Montag will sich Wunschtrainer Baumgart bei Kind melden – es könnte seine Absage werden.